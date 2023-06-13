Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении на пост рулевого московского «Спартака».

«Никогда не говори никогда. На данный момент - это нереально, я в «Ростове». А что будет через год-два-три - никто не знает. Поступали ли предложения от «Динамо»? Нет», - приводятся слова 54-летнего специалиста на страницах Sport24.

Напомним, что ранее Валерий Георгиевич работал главным тренером и гендиректором «красно-белых». В настоящий момент пост рулевого «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством «народная команда» заняла третье место в минувшем сезоне Премьер-лиги.