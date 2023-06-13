В «Оренбурге» прокомментировали возможный уход Лички

Алексей Сорокин, занимающий место пресс-атташе «Оренбурга», прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера команды Марцела Лички в столичное «Динамо».

«Клуб не комментирует те события, которые официально не состоялись. Клуб дает комментарии по изменению состава только по факту того момента, когда они состоялись», - приводятся слова Сорокина на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что вместо Лички команду будет тренировать бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Оренбург» финишировал на седьмом месте, набрав 46 баллов.