​Гендиректор ЦСКА поставил оценку команде за сезон

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, оценил итоги сезона. Как известно, «армейцы» заняли второе место в чемпионате России и выиграли национальный кубок.

«Оцениваю результаты сезона очень хорошо, по сути, мы добились максимального результата», - сказал Бабаев, чьи слова приводит ТАСС.

Бабаев отметил, что после выступлений в первом круге обойти «Зенит» было невероятно сложно. При этом ЦСКА смог финишировать вторым и завоевать кубок.

«Игроки и тренерский штаб - большие молодцы, поэтому я бы за сезон поставил твердую пятёрку», - отметил Бабаев.

В субботу, 15 июля, ЦСКА сыграет с «Зенитом» в Суперкубке России.