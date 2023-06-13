​Личка прокомментировал информацию о своём переходе в «Динамо»

Поговаривают, что Марцел Личка вот-вот станет рулевым «Динамо». В прессе даже появилась информация о финансовых условиях перехода тренера в московский клуб из «Оренбурга». На вопрос о своей возможной работе в столице ответил сам Личка.

«Мне об этом ничего не известно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», - сказал Личка, чьи слова приводит Metaratings.

Напомним, что под руководством Марцела Лички «Оренбург» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на седьмой позиции. Это отличный результат для команды.