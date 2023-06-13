​Раскрыты условия перехода Лички в «Динамо»

Ожидается, что в ближайшее время Марцел Личка, который прекрасно показывал себя в «Оренбурге», станет главным тренером «Динамо».

Как стало известно «Чемпионату», за переход Лички «Динамо» заплатит «Оренбургу» приблизительно один миллион евро.

Отмечается, что заработная плата Лички в московском клубе составит в районе одного миллиона евро в год.

«Оренбург» завершил чемпионат России на седьмой позиции, а «Динамо» - на девятой. В конце весны московский клуб расстался со Славшей Йокановичем из-за плохих результатов команды.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля. Точный календарь опубликуют позднее.