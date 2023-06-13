Экс-полузащитник московского ЦСКА, а ныне футбольный тренер Иржи Ярошик отреагировал на информацию о переговорах с «Оренбургом».

«Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Общался с руководством, но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка», - приводятся слова Ярошика на страницах издания Metaratings.ru.

Напомним, ранее появилась информация, что нынешний рулевой «Оренбурга» Марцел Личка может занять место главного тренера московского «Динамо».

По итогам сезона-2022/2023 команда из Оренбурга финишировала на седьмом месте в Премьер-лиге.