Карпин оценил уровень Дзюбы

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о центрфорварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут еще надо говорить? Все и так понятно», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 11 матчах Премьер-лиги, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Стороны недавно продлили контракт по схеме «1+1».