​«Пережитки советского воспитания»: Карпин не обращает внимания на медали РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в очередной раз сказал о том, что его не беспокоят серебряные и бронзовые медали. Команда Карпина, как известно, завершила чемпионат России на четвёртой позиции.

«Мотивация - финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им - пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Карпин напомнил, что после недавнего финала Лиги Европы главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выбросил свою медаль. По словам наставника «Ростова», в европейских чемпионатах важен только чемпион и команды, которые вылетают.

Старт следующего сезона Премьер-лиги России намечен на 23 июля.