Полузащитник Алан Дзагоев стал свободным агентом. Об этом сообщил спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов.

«Алан Дзагоев на данный момент свободный агент. Мы пока не пришли ни к какому решению, продолжаем разговаривать с игроком», - приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что осенью прошлого года 32-летний хавбек перешел в «Рубин», заключив контракт до завершения сезона-2022/2023.

В прошедшем сезоне Дзагоев принял участие в 20 поединках за коллектив из Казани, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.