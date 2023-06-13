​В ЦСКА надеются бросить вызов «Зениту»

ЦСКА провёл хороший сезон. Команда Владимира Федотова заняла второе место в Премьер-лиге и завоевала Кубок России. В московском клубе надеются, что в следующем сезоне команда сможет бороться с «Зенитом» за титул чемпиона. Об этом рассказал Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора «армейцев».

«Мы надеемся, что сможем навязать борьбу «Зениту» в чемпионате. Это непростая задача, но у нас есть такой опыт - в 2014 и 2016 годах», - сказал Бабаев, чьи слова приводит ТАСС.

При этом гендиректор ЦСКА отметил, что команда сбавила в трансферной стоимости состава, если говорить о тех годах. По словам Бабаева, деньги в футболе важны, хотя они не играют решающую роль.

«У нас есть отличный тренерский штаб и футболисты, поэтому попробуем навязать борьбу «Зениту», - сказал Бабаев.