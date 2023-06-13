«Рубин» вынес решение по Набиуллину

Руководство казанского «Рубина» определилось с будущим защитника команды Эльмира Набиуллина. Согласно данным «Бизнес Online», новичок РПЛ принял решение расстаться с 28-летним исполнителем этим летом.

Набиуллин является воспитанником академии «Рубина». За свою профессиональную карьеру Эльмир отметился выступлениями в составе петербургского «Зенита», «Сочи», «Химок» и «Пари НН». В казанский клуб защитник вернулся в феврале текущего года, заключив трудовое соглашение до конца сезона.

После возвращения Набиуллин принял участие лишь в трех поединках казанского коллектива и не отметился голевыми действиями.