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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» вынес решение по Набиуллину

13 Июня 2023 • 12:18 Комментировать

Руководство казанского «Рубина» определилось с будущим защитника команды Эльмира Набиуллина. Согласно данным «Бизнес Online», новичок РПЛ принял решение расстаться с 28-летним исполнителем этим летом.

Набиуллин является воспитанником академии «Рубина». За свою профессиональную карьеру Эльмир отметился выступлениями в составе петербургского «Зенита», «Сочи», «Химок» и «Пари НН». В казанский клуб защитник вернулся в феврале текущего года, заключив трудовое соглашение до конца сезона.

После возвращения Набиуллин принял участие лишь в трех поединках казанского коллектива и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Эльмир Набиуллин
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