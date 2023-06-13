Агент Соу: «Али ещё на год останется в «Анкарагюджю»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас за «Анкарагюджю» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, гамбийский форвард не будет выступать за «Ростов» в следующем сезоне. Соррентино не исключил того, что футболист воспользуется правилом ФИФА, которое позволяет иностранным игрокам приостанавливать свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

«Али ещё на год останется в «Анкарагюджю». Идёт ли речь о приостановке контракта? Сперва мы должны послать письмо «Ростову», и только потом я смогу о чём-то говорить прессе», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 28-летний Соу провёл за «Анкарагюджю» 36 матчей, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 3 миллиона евро.