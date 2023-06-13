Назван тренер, который заменит Личку в «Оренбурге»

Стало известно, кто может заменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга». Ранее появилась информация, что чешский специалист перейдет на работу в московское «Динамо».

Согласно сведениям журналистов Legalbet, место Лички в оренбургском клубе займет его соотечественник, бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик.

Марцел возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Ожидается, что в ближайшее время он заключит с «Динамо» трехлетнее трудовое соглашение.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Оренбург» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.