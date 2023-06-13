«Динамо» выбрало нового главного тренера

Московское «Динамо» определилось с новым главным тренером. Пост наставника команды займет нынешний рулевой «Оренбурга» Марцел Личка.

Как информирует Legalbet, боссы столичного клуба предложили специалисту трудовое соглашение на три года. Сделка должна быть закрыта в ближайшие несколько дней.

Напомним, что по ходу прошлого сезона с поста главного тренера «бело-голубых» был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.

Личка занимает пост наставника «Оренбурга» с лета 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

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