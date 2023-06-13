Карпин ответил, вредит ли РПЛ гегемония «Зенита»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об уровне российского футбола на фоне гегемонии петербургского «Зенита».

«Деградирует ли российский футбол из-за гегемонии одной команды? Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно - нет. Сколько раз подряд чемпионом была «Бавария»?» - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно гарантировал себе золотые медали. Подопечные Сергея Семака стали чемпионами России в пятый раз подряд. Карпин со своей командой финишировал на четвертом месте.