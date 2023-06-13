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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев дал оценку сезону ЦСКА

13 Июня 2023 • 11:10 Комментировать

Футбольный тренер Борис Игнатьев высказался касательно результата московского ЦСКА в завершившемся сезоне. Подопечные Владимира Федотова стали серебряными призерами Премьер-лиги и триумфаторами Кубка России.

«Серебро в РПЛ и Кубок России - серьёзный успех для ЦСКА. Он говорит о высоком мастерстве игроков и их тактической выучке. Надо отметить штаб во главе с Федотовым. Они выбрали верное направление», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В минувший уик-энд ЦСКА сыграл против «Краснодара» в суперфинале Кубка России. В основное время была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в серии пенальти «армейцы» выиграли – 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Борис Игнатьев
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