Борис Игнатьев дал оценку сезону ЦСКА

Футбольный тренер Борис Игнатьев высказался касательно результата московского ЦСКА в завершившемся сезоне. Подопечные Владимира Федотова стали серебряными призерами Премьер-лиги и триумфаторами Кубка России.

«Серебро в РПЛ и Кубок России - серьёзный успех для ЦСКА. Он говорит о высоком мастерстве игроков и их тактической выучке. Надо отметить штаб во главе с Федотовым. Они выбрали верное направление», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В минувший уик-энд ЦСКА сыграл против «Краснодара» в суперфинале Кубка России. В основное время была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в серии пенальти «армейцы» выиграли – 6:5.