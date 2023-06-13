«Зенит» подтвердил вызов Ренана в сборную Бразилии

Петербургский «Зенит» подтвердил вызов защитника Роберта Ренана в сборную Бразилии. Ранее об этом отрапортовали журналисты издания Ge.globo.

Напомним, что 19-летнего футболиста вызвали на ближайшие контрольные матчи национальной команды. В ближайшее время сборная Бразилии проведет две встречи – против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

Ренан пополнил ряды петербургского коллектива в январе 2023 года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Роберт провел девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.