Бывший полузащитник «Урала» Вячеслав Подберёзкин перешёл в «СКА-Хабаровск». Об этом дальневосточный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Контракт 30-летнего футболиста с его новым клубом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В минувшем сезоне Подберёзкин провёл за «Урал» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета екатеринбургского клуба футболист защищал с 2020 года, а ранее он выступал за «Рубин», «Краснодар», «Химки» и «Локомотив».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».