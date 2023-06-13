Защитник «Зенита» Ренан прокомментировал вызов в сборную Бразилии

Защитник Роберт Ренан, правами на которого владеет петербургский «Зенит», прокомментировал свой вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские поединки.

«Благодарю тебя, господи, за еще один вызов», - оставил сообщение 19-летний футболист в своих социальных сетях.

Роберт получил вызов после травмы защитника Нино. Ренан может принять участие в товарищеских поединках против национальных команд Гвинеи и Сенегала. Игры пройдут 17 и 20 июня соответственно.

Добавим, что это второй вызов Ренана в первую сборную. Ранее его вызывали в национальную команду на спарринг с Марокко.