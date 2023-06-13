Гаджиев оценил сезон ЦСКА

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в минувшем сезоне.

«Высоко оцениваю сезон ЦСКА - это успешная работа Федотова и всего клуба. Стать вторыми в РПЛ и выиграть Кубок России - хороший результат», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

ЦСКА стал серебряным призером Российской премьер-лиги. Чемпионский титул в пятый раз подряд завоевал петербургский «Зенит».

В минувший уик-энд «армейцы» выиграли кубок России. В финальном поединке подопечные Владимира Федотова одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).