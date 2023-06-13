Ондуа: «Где я буду играть? Скоро вы всё узнаете»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа высказался о своём будущем.

Действующий контракт камерунского футболиста с немецким клубом рассчитан до конца текущего месяца. Отметим, что после чемпионата мира в Катаре Ондуа перестал попадать в заявку на матчи «Ганновера».

«Где я буду играть? Скоро вы всё узнаете», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Ондуа провёл за «Ганновер» два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, ранее хавбек выступал за ЦСКА и «Анжи». Ондуа имеет российское гражданство и неоднократно заявлял о своём желании выступать за сборную нашей страны.