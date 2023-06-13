Гаджиев: «Акинфеев - лучший вратарь нового тысячелетия»

Российский футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Акинфеев - большой мастер. Лучший вратарь нового тысячелетия. 20 лет он лучший вратарь страны. У него потрясающая стабильность. Акинфеев внёс большой вклад и в победу ЦСКА в Кубке», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до следующего лета.

В минувшем сезоне Игорь вместе с «армейцами» стал серебряным призером Премьер-лиги и обладателем кубка страны.