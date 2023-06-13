Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поведал причины, по которым клубы РПЛ «Факел» и «Пари НН» прошли в переходных матчах представителей Первой лиги «Енисей» и «Родину» соответственно.

- Говорить о какой-то разнице в мастерстве здесь не приходится. В принципе, оно там у всех одинаковое, но в каких-то компонентах команды Премьер-лиге лучше. У них более сильный подбор футболистам по физическим качествам и, может, по самоотверженности. В «Факеле» и «Пари НН» люди выполняют обязанности на своих местах. А у «Енисея» и «Родины» нет ни финансовых, ни других вариантов для лучшей комплектации. За счёт этого «Факел» с «Пари НН» и имеют предпочтение. То есть «Енисей» и «Родина» уступают им не в мастерстве, а в других компонентах.