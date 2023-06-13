В ЦСКА решили поставить памятник Акинфееву

Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора московского ЦСКА, поделился мнением о значимости для клуба голкипера Игоря Акинфеева.

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», - передает слова функционера издание «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев всю свою карьеру провел в составе ЦСКА. Он защищает цвета «армейского» клуба с 2003 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения следующего сезона.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Акинфеев провел 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В 11 играх он сохранил ворота на замке.