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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кубок остаётся в Москве: как его вывести в периферию?

13 Июня 2023 • 11:00 Комментировать

Три последних финала Кубка России завершались победами коллективов, которые представляют столицу нашей страны. За 31 год, что разыгрывается второй по значимости приз в российском футболе, всего пять городов, помимо первопрестольной, становились его обладателями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о победах в Кубке России команд, базирующихся вне Москвы.

«Зенит» главный конкурент москвичей

Всего пять населённых пунктов, кроме главного города страны, хотя бы на год приманивали к себе второй по значимости трофей российского футбола. Впервые Кубок покинул пределы Садового кольца 26 мая 1999 года: спустя 55 лет, после победы в августе 1944 года над ЦДКА, «Зенит» увёз трофей на берега Невы после виктории над «Динамо». А вот ещё через пять лет финал был без представителей столицы. Всего таких случаев было пять. Грозненский «Терек» совладал с самарскими «Крыльями» 1:0. По итогам сезона-2013/14 Кубок отправился на берега Дона после победы «Ростова» в серии пенальти 6:5 над «Краснодаром». К российскому чемпионату мира строительная компания из Ленинградской области сумела подвести свой «Тосно» в оптимальной форме, когда в Волгограде, на построенной к мундиалю арене, «лесники» расправились (2:1) с курскими соловьями из Первой лиги в лице «Авангарда». И всё же ещё трижды (в сезонах-2009/2010, 2015/2016, 2019/2020) почётный трофей отправлялся на родину главного фаворита чемпионата РПЛ последних пяти сезонов – в Санкт-Петербург.

В советской истории самое длительное отсутствие московских команд в финальном матче наблюдалось на протяжении четырёх лет – с 1973 по 1977 год.

Краснодар – самый несчастливый

Что может быть обиднее – дойти до финала и не завоевать трофей! Трижды представители одного города участвовали в главном матче турнира и всякий раз не становились обладателями Кубка. Более того, во всех трёх финалах основное время не выявляло сильнейшего. Дважды соперник был точнее в серии послематчевых пенальти и один раз дополнительное время определяло сильнейшего. Имя этого несчастливого для Кубка города – Краснодар. За десять последних лет три финала с участием «Краснодара» (в сезонах-2013/14 и 2022/23) и «Кубани» (2014/15). Что ж, остаётся полагать, что именно южане – самые заряженные на завоевание Кубка. Ещё дважды (в 2017 и 2019 годах) в финал выходил «Урал» из Екатеринбурга и оба раза терпел фиаско от «Локомотива».

Премиальные заманивают

С изменением формата Кубка России вырос и призовой фонд турнира. Теперь он только в Пути РПЛ составляет 1,513 млрд рублей, что в 10,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. За участие в групповой стадии клубы получат 28,2 млн рублей. Победа в матче оценивается в 9,5 млн рублей. Что касается клубов низших лиг, которые попадают в плей-офф Пути регионов, то там выплаты распределяются следующим образом:

- выход во второй и третий раунды – 400 тысяч рублей;

- с выхода в четвёртый раунд и вплоть до попадания в 1/4 финала плей-офф Пути регионов – 2 млн рублей.

Медиа футбольные команды 2DROTS и «Амкал» заработали 400 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно.

А вот так распределились выплаты тех клубов, которые вышли в плей-офф Пути регионов:

«Акрон» – 6 млн рублей; «Волга» (Ульяновск) – 6 млн рублей; «Уфа» – 6 млн рублей; «Звезда» Спб – 8,4 млн рублей.

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Через месяц стартует очередной розыгрыш Кубка России. И остаётся надеяться, что после трёхлетнего пребывания в главном мегаполисе страны Кубку нужна, да просто требуется, свежая струя, знакомства и т.п. И не только пресыщенный Санкт-Петербург готов отвоевать трофей. Уверенно об этом задумываются в Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге, Грозном, Калининграде и не только…

Клуб
Побед
Выплаты, млн руб
«Зенит»466,2
«Ростов»356,7
«Спартак»466,2
ЦСКА466,2
«Ахмат»356,7
«Краснодар»466,2
«Динамо»356,7
«Оренбург»356,7
«Сочи»137,7
«Локомотив»466,2
«Урал»575,7
«Крылья Советов»466,2
«Пари НН»466,2
«Факел»028,2
«Химки»028,2
«Торпедо»247,2

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал о том, что Кубок России остался в Москве: ЦСКА выиграл заветный трофей спустя 10 лет.

Константин Лицин

 

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