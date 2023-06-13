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Масалитин: «Нахожусь под обстрелами в Белгороде» эксклюзив

13 Июня 2023 • 08:47 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что постоянно проживает в Белгороде. Отметим, что для экс-игрока «армейцев» этот город является родным.

«Я нахожусь под обстрелами в Белгороде. Регулярно работает ПВО в районе Грайворона и Шебекино. В сам Белгород иногда прилетает, иногда беспокоят беспилотники. Недавно в ста метрах от меня упал, второй раз чуть подальше. Один раз запчасть от ракеты отвалилась в квартале от нас. Достаётся, одним словом.

Переезжать? Если бы было что-то стоящее, задумался. А так, стоящего ничего нет. Шило на мыло менять не хочу. Поедешь - по дороге что-то случится. Пока здесь терпимо, оборону держим. Не переживайте, все нормально», - сказал Масалитин.

Напомним, в последнее время Белгородская область страдает от атак БПЛА.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин
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