Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что постоянно проживает в Белгороде. Отметим, что для экс-игрока «армейцев» этот город является родным.

«Я нахожусь под обстрелами в Белгороде. Регулярно работает ПВО в районе Грайворона и Шебекино. В сам Белгород иногда прилетает, иногда беспокоят беспилотники. Недавно в ста метрах от меня упал, второй раз чуть подальше. Один раз запчасть от ракеты отвалилась в квартале от нас. Достаётся, одним словом.

Переезжать? Если бы было что-то стоящее, задумался. А так, стоящего ничего нет. Шило на мыло менять не хочу. Поедешь - по дороге что-то случится. Пока здесь терпимо, оборону держим. Не переживайте, все нормально», - сказал Масалитин.

Напомним, в последнее время Белгородская область страдает от атак БПЛА.