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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» вызван в сборную Бразилии

13 Июня 2023 • 08:26 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан получил вызов в сборную Бразилии для подготовки к грядущим товарищеским матчам. Об этом рапортуют журналисты Ge.globo.

Как сообщает источник, в заявке национальной команды защитник «сине-бело-голубых» заменит Нино, выбывшего из строя из-за повреждения мышцы правого бедра. Роберт присоединится к «селесао» в среду, 14 июня.

Стоит отметить, что это второй вызов Ренана в первую сборную. Ранее он вызывался на игру против Марокко.

Сборная Бразилии в этом месяце проведет две товарищеские встречи – против национальных команд Гвинеи и Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Роберт Ренан
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