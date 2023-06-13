Зделар: «ЦСКА может добиться очень многого»

Хавбек столичного ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от следующего сезона. По мнению легионера, «армейцам» по силам побороться за золотые медали.

«ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе. ЦСКА в этом составе ещё способен прибавить», - передают слова полузащитника «Известия».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте, уступив чемпионский титул петербургскому «Зениту». Кроме того, «армейцы» стали победителями Кубка страны, одолев в финале «Краснодар».