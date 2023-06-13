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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Он понятен» - Корнеев нахваливает Федотова

13 Июня 2023 • 04:44 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высоко ценит наставника московского клуба Владимира Федотова, который возглавил команду в прошлом году, отлично поработав перед этим с «Сочи». Корнеев и ранее хвалил Федотова, сейчас же он рассказал о дополнительных чертах, которые располагают его по отношению к тому.

- Преимущество этого тренера в том, что он понятен в своих взглядах. Его команды организованны. Он знает, как игроки должны двигаться, в этом его сила, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА закончил год вторым и выиграл Суперфинал Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Владимир Федотов
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