«Он понятен» - Корнеев нахваливает Федотова

Бывший футболист московского ЦСКА и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высоко ценит наставника московского клуба Владимира Федотова, который возглавил команду в прошлом году, отлично поработав перед этим с «Сочи». Корнеев и ранее хвалил Федотова, сейчас же он рассказал о дополнительных чертах, которые располагают его по отношению к тому.

- Преимущество этого тренера в том, что он понятен в своих взглядах. Его команды организованны. Он знает, как игроки должны двигаться, в этом его сила, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА закончил год вторым и выиграл Суперфинал Кубка России.