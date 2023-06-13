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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Я на своём месте»

13 Июня 2023 • 03:54 Комментировать

Наставник грозненского «Ахмата», который в минувшем сезоне повторил свое лучшее место в РПЛ, но при этом установил рекорд по количеству набранных за сезон очков, Сергей Ташуев, уверяет, что он получает неподдельное удовольствие от работы в «Ахмате». По его словам, это ощущение домашнего клуба - словно он работает в Грозном с малых лет.

- Ощущение, что ты работаешь в клубе, в котором начинал играть с детства, вырос в этом городе. Работа в РПЛ, ты находишься на своем месте — это доставляет удовольствие, - цитирует слова Ташуева издание «Спорт-Экспресс».

Ташуев стал тренером «Ахмата» 22 сентября 2022 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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