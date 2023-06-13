Зе Луиш стал свободным агентом

Бывший форвард столичных «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш – свободный агент, рапортует O Jogo. Его контракт с турецким клубом «Хатайспор» подошёл к завершению, поэтому он покинул свою команду.

Напомним, что в текущем сезоне «Хатайспор» был вынужден сняться с чемпионата Турции – клуб базируется в городе Хатай, который сильно пострадал от разрушительных землетрясений 6 февраля. Поэтому футболист из Кабо-Верде сыграл всего лишь в 14 матчах за турецкий клуб, в которых смог отметиться двумя забитыми голами и одним ассистом.

Сейчас трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt всего лишь в 600 тыс. евро.