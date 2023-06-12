Карпин назвал трёх лучших тренеров сезона-2022/23 РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал имена трех специалистов, работу которых выделил по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

«Семак, Федотов, Абаскаль. Еще бы отметил Ташуева и Личку», - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что лучшим тренером сезона-2022/23 был признан наставник московского ЦСКА Владимир Федотов, под его руководством «армейцы» завоевали серебряные медали

Команда с берегов Дона же до последнего тура имела шансы на попадание в тройку призёров, но завершила сезон на четвёртой позиции, уступив «Спартаку» всего один балл.