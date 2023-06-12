Ташуев высказался о будущем Конате

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев порассуждал о будущем одного из лучших игроков своей команды в минувшем сезоне – нападающем Мохамеде Конате.

«Не хочу обсуждать слова его агента, но в клубе хотят, чтобы Конате остался и доставлял удовольствие своей игрой болельщикам. Я, как тренер, должен все делать, чтобы его потенциал только рос», - цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Конате можно назвать одним из лучших форвардов РПЛ прямо сейчас. На счету буркинийца в прошедшем сезоне 11 голов в рамках лиги, ещё два он оформил в Кубке России.

Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 1,5 млн евро.

Напомним, ранее грозненский клуб официально объявил о новом долгосрочном контракте для Сергея Ташуева. При нём «Ахмат» провёл успешный сезон, финишировав в первой пятёрке.