Непомнящий: Вклад Акинфеева в победы ЦСКА неоценим

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в прошедшем сезоне.

«Его вклад в победы ЦСКА просто неоценим, Игорь провел блестящий сезон. Вратарь, который на протяжении стольких лет является одним из лучших игроков команды при всех составах, достоин уважения», — заявил экс-тренер сборной Камеруна, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению Непомнящего, именно сейвы Акинфеева в серии пенальти позволили «армейцам» выиграть суперфинал Кубка России против «Краснодара».

Также эксперт отметил, что решающий поединок турнира получился непростым для обеих команд. Напомним, что ЦСКА выиграл суперфинал в серии послематчевых ударов после ничьи со счётом 1:1 в основное время.

