Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Пока это только интенция с российской стороны. Надо дождаться согласия Федерации футбола Катара. Исходя же из общего постулата играть лучше, чем не играть. Так же как быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Мой вердикт очевиден», - сказал Воробьёв.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. За это время сборная России провела лишь пять товарищеских матчей, в двух из них удалось победить, три – свести к ничьей.

Недавно Россия опустилась на 18-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА.

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