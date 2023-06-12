Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем футболиста.

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — заявил Машаду.

Напомним, 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем футболист взял паузу в карьере, а после возвращения в футбол сыграл в пяти матчах за «Интернасьонал», в которых не отметился результативными действиями и покинул клуб.

В сезоне-2022/23 ЦСКА завоевал серебряные медали в Российской премьер-лиге и стал обладателем Кубка России.