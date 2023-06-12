Владимир Федотов назвал Акинфеева великим футболистом

Рулевой ЦСКА Владимир Федотов оценил игру вратаря команды Игоря Акинфеева в минувшем сезоне.

«Мы же знаем, чем закончилось голосование за лучшего вратаря сезона, Игорь заслужил это на 300%, а в Суперфинале еще раз это подтвердил. Акинфеев — великий на 100%», — приводит слова Федотова издание «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 37-летний Акинфеев провел 35 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 32 мяча и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам завершившегося сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок страны.