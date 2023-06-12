Мостовой ответил, поедет ли он на стажировку к Карпину

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова наставника «Ростова» Валерия Карпина, который выразил готовность принять его на стажировку.

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никаких отношений — было бы странно идти именно к нему», — приводит слова Мостового портал Sport24.

Эксперт отметил, что не планирует проходить стажировку в клубах, выступающих в высшем российском дивизионе, он хочет уехать в европейский клуб.

Под руководством Карпина «Ростов» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Карпин заявил, что готов взять Мостового на стажировку



