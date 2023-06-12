Карпин заявил, что готов взять Мостового на стажировку

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о том, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поступил в тренерскую академию РФС.

«Возьму ли Мостового, если он попросится на стажировку? Захочет — пускай приезжает. Не поздно он начал? Лучше поздно, чем никогда», — приводит слова Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой, Роман Павлюченко, Андрей Аршавин и многие другие экс-футболисты поступили на тренерские курсы.

По итогам минувшего сезона «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

Начало нового розыгрыша чемпионата России запланировано на 22 июля.