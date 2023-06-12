Карпин рассказал, было ли ему обидно пропустить три гола от Дзюбы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о трёх пропущенных мячах его команды от форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Три гола от Дзюбы обиднее, чем пропускать столько же от другого игрока? Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, 34-летний Дзюба вернулся в Российскую премьер-лигу минувшей зимой, подписав контракт с «Локомотивом». Во второй части сезона нападающий забил за «железнодорожников» восемь голов и стал автором пяти результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в РПЛ, «Локомотив» стал восьмым.