Гладилин: ЦСКА нужно регулярно набирать очки, если команда хочет бороться с «Зенитом»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о возможной борьбе ЦСКА с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Ну, состав у ЦСКА есть. Чтобы стать чемпионом, нужно регулярно набирать очки. «Зенит» это делает в отличие от других команд. ЦСКА дает отдельные яркие игры, а надо играть стабильно весь чемпионат», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что если «Зенит» сможет сохранить свой состав, то любой команде будет тяжело бороться с «сине-бело-голубыми» за трофей.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, ЦСКА занял вторую строчку, а бронзу забрал «Спартак».