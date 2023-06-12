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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: ЦСКА нужно регулярно набирать очки, если команда хочет бороться с «Зенитом»

12 Июня 2023 • 20:30 Комментировать (1)

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о возможной борьбе ЦСКА с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Ну, состав у ЦСКА есть. Чтобы стать чемпионом, нужно регулярно набирать очки. «Зенит» это делает в отличие от других команд. ЦСКА дает отдельные яркие игры, а надо играть стабильно весь чемпионат», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что если «Зенит» сможет сохранить свой состав, то любой команде будет тяжело бороться с «сине-бело-голубыми» за трофей.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, ЦСКА занял вторую строчку, а бронзу забрал «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Гладилин
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Комментарии (1)
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Levlimin
12 Июня 2023 в 21:06
По моим подсчетам армейцы сами потеряли 13-15 очков, которые были обязаны набирать. Вот и соперничество с Зенитом. Прибавьте к 59 очкам ЦСКА эти 13-15 и уже 71 или 73 очка. С Зенитом очки поделили, выиграв по встрече.
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