Россия достигла дна в таблице коэффициентов УЕФА

Закончился очередной евросезон, и определились места, которые занимают в таблице коэффициентов разные чемпионаты. Россия опустилась уже на 18-е место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Итоги не игравшей России

Как известно, российские клубы пропустили евросезон-2022/23. Тем не менее УЕФА всё же начислил нашему чемпионату немного баллов. Если быть точным, Россия получила 4,333 балла. Этот показатель пошёл в таблицу автоматически как худший за последние пять лет. Столько у России было в сезоне-2020/21.

В следующем сезоне представители Премьер-лиги также не сыграют в еврокубках. Это означает, что «сгорят» 7,583 балла за турниры 2018/19 года, а вместо них наш чемпионат вновь получит 4,333 балла. Почти нет сомнений, что после этого Россия вылетит из европейской двадцатки. Более того, велика вероятность, что мы окажемся на 23-м месте, и это важно на случай, если нас допустят до международных соревнований.

Очень хочется надеяться, что в сезоне-2024/25 российские клубы смогут выступать в еврокубках, хотя, учитывая текущую таблицу коэффициентов, в любом случае путёвок у наших коллективов будет немного. При этом не стоит забывать, что с сезона-2024/25 розыгрыш континентальных турниров будет изменён.

Сколько команд Россия сможет заявить в еврокубке, когда будет допущена

Если всё же через сезон российские клубы вернутся в Лигу чемпионов, то нашу страну в этом турнире будет представлять только одна команда, чемпион, и лишь с далёких отборочных этапов. Если Россия выпадет из топ-22 стран, то стартовать придётся с первого раунда. Если наш чемпионат останется в диапазоне до 22-й строчки включительно, то начинать надо будет со второго этапа.

В Лиге Европы Россия пока в любом случае может рассчитывать на одного представителя, который стартует в первом отборочном раунде. Зато в Лиге конференций можно надеяться сразу на двух участников, причём им придётся стартовать со второго отборочного раунда.

Если Россию допустят до еврокубков, то у нас будет только четыре представителя и именно в такой пропорции. Вопрос будет заключаться лишь в том, с какого раунда чемпиону страны придётся начинать свой путь в Лиге чемпионов. Остаётся теперь с горечью вспоминать времена, когда у нас до группового этапа главного еврокубка добрались сразу три представителя. Сейчас о таком, пожалуй, даже мечтать не стоит, слишком долгий путь надо будет пройти, чтобы вернуться туда, где мы были.

Хуже уже не будет

Вряд ли это серьёзно утешит, но наше представительство точно не уменьшится, если продолжится бан российского футбола. Если наша Премьер-лига будет получать по 4,333 балла за пропущенный сезон, то всё равно останется в топ-33, что позволит иметь такое же представительство, как описано выше. В общем, надо готовиться, что к моменту возвращения российского футбола в еврокубки у нас будет четыре представителя, которым придётся пробираться с самых ранних стадий. Опуститься ниже 33-го места, когда количество команд и распределение по турнирам будут менять, пока не выглядит возможным.

Другое дело, что добраться даже до 15-го места, которое добавит одну команду в Лиге чемпионов, будет крайне сложно. В общем, можно говорить, что Россия добралась до дна. Если УЕФА не переменит свой взгляд и продолжит начислять нашему чемпионату по 4,333, то хуже ситуация уже не станет.

Ранее сетевое издание мы сообщили о том, что Россия опустилась на 18 место в таблице коэффициентов УЕФА.

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Страна Количество баллов Англия 109,570 Испания 92,998 Германия 82,481 Италия 81,926 Франция 61,164... Россия 26,215

Роман Андреев