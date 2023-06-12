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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Акинфеева: Он живая легенда ЦСКА

12 Июня 2023 • 19:42 Комментировать

Первый тренер голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, Павел Коваль, высказался о победе столичного клуба в Кубке России.

Специалист отметил, что «армейцы» выиграли трофей благодаря вратарю, ведь когда пришло время серии пенальти, то вся надежда была на него. Коваль считает, что будущее Акинфеева будет зависеть от его здоровья, ведь у него было две операции. 

«Сейчас он лучший вратарь России! Дай бог, чтобы он играл как можно дольше. Наша живая легенда ЦСКА!», - приводит слова Коваля Sport24.

Напомним, что ЦСКА оказался сильнее «Краснодара» по итогам серии 11-метровых ударов со счётом 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Павел Коваль
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