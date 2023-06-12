Мостовой: «Абаскаль — не тренер»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Для меня Абаскаль — не тренер. Клуб с такими традициями, и вдруг берут ноунейма — ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров», — приводит слова Мостового издание РИА Новости.

По мнению эксперта, Абаскаль не ставит никакой футбол «Спартаку», ведь тренировочный процесс везде одинаковый.

По итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.