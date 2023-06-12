Игрок ЦСКА Сигурдссон попрощался с «Норрчепингом»

Полузащитник Арнор Сигурдссон, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, попрощался с «Норрчепингом». Напомним, что 24-летний футболист воспользовался правом ФИФА и прошлым летом приостановил соглашение со столичным клубом.

Исландец поблагодарил всех причастных к шведскому клубу, отметив, что ему вернули улыбку и радость.

«Теперь пришло время для нового испытания, но я буду следить и поддерживать вас на протяжении всего сезона, я желаю вам всего наилучшего», — написал Сигурдссон в социальной сети.

Контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что Сигурдссон не хочет возвращаться в Россию.