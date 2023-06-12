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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дюков хочет, чтобы российским футболом гордились граждане

12 Июня 2023 • 19:06 Комментировать

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, ответил на вопрос. У Дюкова спросили, каким бы он хотел видеть российский футбол спустя пять лет.

«Российский футбол - футбол, которым бы гордились наши граждане», - сказал Дюков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что российские клубы и сборные в настоящий момент не участвуют в официальных турнирах. Причина в санкциях, которые были введены в начале 2022 года. Как следствие, сборной России приходится проводить только товарищеские игры, причём находить соперников для них непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков
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