В «Ростове» подтвердили переговоры с Ионовым

Нападающий Алексей Ионов, который ранее покинул «Краснодар», может пополнить состав «Ростова».

«Диалог с Алексеем Ионовым есть, а вот по поводу физически подписанного контракта не могу сказать», — заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин изданию РИА Новости.

Напомним, 34-летний Ионов защищал цвета «Краснодара» с 2020 года, перебравшись из «Ростова», в котором он провел три года. В минувшем сезоне футболист забил семь голов и записал в свой актив четыре результативные передачи в 38 матчах с учетом всех турниров.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» стал шестым.