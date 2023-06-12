​Агент ответил на вопрос о будущем Мантуана

Агент Гильерме Миранда, который работает с полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном, дал комментарий по поводу будущего игрока.

Как известно, права на 21-летнего Мантуана принадлежат «Коринтиансу». За «Зенит» бразилец играет в аренде.

«Есть ли какие-то продвижения, новости по выкупу Мантуана? Посмотрим на этой неделе», - сказал Миранда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2022/2023 Густаво Мантуан провёл за «Зенит» 29 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.