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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент ответил на вопрос о будущем Мантуана

12 Июня 2023 • 18:48 Комментировать

Агент Гильерме Миранда, который работает с полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном, дал комментарий по поводу будущего игрока.

Как известно, права на 21-летнего Мантуана принадлежат «Коринтиансу». За «Зенит» бразилец играет в аренде.

«Есть ли какие-то продвижения, новости по выкупу Мантуана? Посмотрим на этой неделе», - сказал Миранда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2022/2023 Густаво Мантуан провёл за «Зенит» 29 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Густаво Мантуан трансферы футбола - лето 2023 Гильерме Миранда
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