Летом может состояться турнир с участием команд РПЛ и Медиалиги

Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов поделился информацией о предстоящих планах на лето.

«На конец июня-начало июля планируется турнир с участием сборной Медиалиги, двух команд из РПЛ и четвертого коллектива. Две команды РПЛ уже дали точное согласие», — приводит слова Осипова издание «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что это будут не московские клубы, а вероятность проведения турнира оценивается 50 на 50, все зависит от сроков.

Напомним, в Российской премьер-лиге сейчас межсезонье, а третий сезон Медиалиги находится в самом разгаре. На данный момент проходит плей-офф турнира.