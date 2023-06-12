«Ростов» продолжает вести переговоры с «Краснодаром» по Чернову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем защитника Евгения Чернова. Напомним, 30-летний игрок провел минувший сезон в аренде в «Ростове», права на футболиста принадлежат «Краснодару».

«Мы в переговорах с «Краснодаром». Когда все станет понятно? Когда закончатся переговоры. Либо договоримся, либо нет», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Чернов провел 30 матчей с учетом всех турниров, в которых два раза смог отправить мяч в сетку ворот соперника и стал автором одного ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.